Capannori crolla un tetto in via dei Babbi | casa resa inagibile

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte, un tetto si è improvvisamente sgretolato in via dei Babbi a Capannori, rendendo inagibile un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e verificato lo stato degli edifici vicini. Le autorità stanno valutando quali misure adottare per garantire la sicurezza degli altri immobili nel centro e prevenire eventuali rischi futuri. Nessuna persona è rimasta ferita durante il crollo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come si è verificato il cedimento strutturale durante la notte?. Chi dovrà garantire la sicurezza degli altri edifici nel centro?. Perché l'abitazione è stata dichiarata inagibile dai Vigili del Fuoco?. Quando potrà tornare a vivere nella sua casa l'occupante?.? In Breve Crollo avvenuto alle ore 21 del 19 maggio in via dei Babbi.. Un unico residente è stato trasferito in un alloggio presso una parente.. Vigili del Fuoco hanno isolato l'area per prevenire pericoli ai passanti.. L'evento riapre il dibattito sulla manutenzione degli edifici nel centro di Capannori.. Una porzione di tetto è crollata intorno alle 21 di ieri, il 19 maggio, in via dei Babbi a Capannori, costringendo una persona a lasciare immediatamente la propria abitazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

capannori crolla un tetto in via dei babbi casa resa inagibile
© Ameve.eu - Capannori, crolla un tetto in via dei Babbi: casa resa inagibile
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Le fiamme divampano sul balcone e si estendono al tetto: abitazione inagibile

Leggi anche: Tensioni Gasp-Ranieri in casa Roma: Friedkin osserva, ma la resa dei conti è solo rimandata

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web