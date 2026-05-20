Capannori crolla un tetto in via dei Babbi | casa resa inagibile
Durante la notte, un tetto si è improvvisamente sgretolato in via dei Babbi a Capannori, rendendo inagibile un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e verificato lo stato degli edifici vicini. Le autorità stanno valutando quali misure adottare per garantire la sicurezza degli altri immobili nel centro e prevenire eventuali rischi futuri. Nessuna persona è rimasta ferita durante il crollo.
? Punti chiave Come si è verificato il cedimento strutturale durante la notte?. Chi dovrà garantire la sicurezza degli altri edifici nel centro?. Perché l'abitazione è stata dichiarata inagibile dai Vigili del Fuoco?. Quando potrà tornare a vivere nella sua casa l'occupante?.? In Breve Crollo avvenuto alle ore 21 del 19 maggio in via dei Babbi.. Un unico residente è stato trasferito in un alloggio presso una parente.. Vigili del Fuoco hanno isolato l'area per prevenire pericoli ai passanti.. L'evento riapre il dibattito sulla manutenzione degli edifici nel centro di Capannori.. Una porzione di tetto è crollata intorno alle 21 di ieri, il 19 maggio, in via dei Babbi a Capannori, costringendo una persona a lasciare immediatamente la propria abitazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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