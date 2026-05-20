Capannori crolla un tetto in via dei Babbi | casa resa inagibile

Durante la notte, un tetto si è improvvisamente sgretolato in via dei Babbi a Capannori, rendendo inagibile un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e verificato lo stato degli edifici vicini. Le autorità stanno valutando quali misure adottare per garantire la sicurezza degli altri immobili nel centro e prevenire eventuali rischi futuri. Nessuna persona è rimasta ferita durante il crollo.

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