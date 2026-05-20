Questa mattina, ad Apice, nella località Spina, un incendio ha coinvolto un capannone agricolo dove erano stoccate rotoballe. Le fiamme hanno distrutto il deposito, generando un consistente fumo visibile a distanza. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Non risultano al momento segnalazioni di feriti o altre persone coinvolte. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Un capannone agricolo in cui erano accatastate rotoballe è andato a fuoco questa mattina ad Apice in localita’ Spina. I Vigili del fuoco di Benevento hanno ingaggiato una dura lotta per avere ragione del rogo, ma ancora in serata una squadra era al lavoro. Le cause scatenanti l’incendio sono ancora in fase di accertamento. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Capannone in fiamme, in fumo rotoballe

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vasto incendio in un rimessaggio agricolo.

Sullo stesso argomento

Incendio a Capannori: rotoballe in fiamme, proprietarioUn incendio ha colpito una stalla nel comune di Capannori, in via di Valgiano, nella mattinata del 17 marzo.

Bruciano rotoballe di fieno: fiamme in un cascinale ad Appiano GentileIntervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, 13 maggio 2026, ad Appiano Gentile per un incendio scoppiato all’interno di un cascinale in...

Capannone industriale in fiamme a Sant'Arsenio: struttura collassata, nessun ferito ift.tt/nPsVlHF ift.tt/marGfbx x.com

Una grossa colonna di fumo nero dal tetto di un capannone, in fiamme l'impianto fotovoltaico: vigili del fuoco in azioneBOLZANO. Una densa colonna di fumo nero che ha allertato molti cittadini. Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano e i volontari di Frangarto sono intervenuti in via Ponte Adige per un incendi ... ildolomiti.it

Incendio a Pesco Sannita, capannone edile in fiamme: indagini in corso sulle causeAllarme a Pesco Sannita per un incendio all'interno di un capannone in viale Ungheria, nel centro abitato. Sono ingenti i danni provocati dalle fiamme divampate all'interno di una struttura di ... ilmattino.it