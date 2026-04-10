Terrore ad Acqui | 17enne armato ruba auto e ferisce un uomo

Una sera di giovedì ad Acqui Terme un ragazzo di 17 anni ha provocato diversi episodi di violenza e tentativi di furto d’auto. Durante un inseguimento, ha ferito un uomo, poi è stato fermato dai Carabinieri e sanzionato. La sua condotta ha generato tensione nella zona e ha coinvolto le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Un diciassettenne ha scatenato una serie di aggressioni e tentativi di furto d’auto nella serata di giovedì ad Acqui Terme, ferendo un uomo durante un inseguimento e finendo poi sotto le sanzioni dei Carabinieri. Il giovane, che risiede in una comunità locale, aveva sottratto un coltello all’interno della struttura dove è ospitato prima di mettersi alla ricerca di veicoli da rubare. La sequenza degli eventi ha avuto inizio quando il ragazzo ha puntato una giovane donna con l’obiettivo di portarle via l’automobile. In questo primo scontro, la donna è riuscita a evitare il peggio grazie alla rapidità della sua reazione, riuscendo a fuggire e lasciando il giovane senza il mezzo sperato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore ad Acqui: 17enne armato ruba auto e ferisce un uomo Terrore negli Stati Uniti, assaltata una sinagoga ebraica. L’Fbi sul posto: “Uomo armato ucciso dagli agenti di sicurezza”Sparatoria all’interno di una sinagoga a West Bloomfield Township nello Stato del Michigan, negli Stati Uniti. Leggi anche: Terrore sul treno, 17enne scappa dal rapinatore e cerca rifugio in stazione: l'uomo lo insegue e gli lancia pietre