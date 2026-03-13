Fermato per un controllo ferisce un poliziotto | arrestato

Da genovatoday.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 12 marzo 2026, durante un controllo nel centro storico, la polizia ha fermato un uomo che, nel tentativo di resistere, ha ferito un agente. Contestualmente, è stato chiuso un esercizio commerciale situato in via Prè durante un'operazione mirata ai controlli amministrativi nelle zone di Prè e Darsena. L’uomo è stato arrestato e portato in questura.

Le verifiche amministrative, eseguite da personale della Pas e della polizia locale reparto commercio, hanno interessato tre esercizi commerciali. Nel primo, un minimarket in via di Prè, sono state trovate e sequestrate 12 confezioni, da otto chilogrammi cadauna, di baguette scongelate in modo scorretto e un congelatore colmo di prodotti, in pessimo stato di conservazione. Riscontrate anche gravi carenze igieniche in tutti i locali e l'omessa compilazione delle schede Haccp. L'esercizio, oltre a essere sanzionato per un importo complessivo di 4.000 euro, è stato chiuso dalla Asl3. Controllato anche un negozio di frutta e verdura di via Gramsci, che è stato sanzionato per un totale di mille euro per la violazione delle prescrizioni relative al decoro delle attività. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

In fuga dal Cpr di Palazzo, tunisino ferisce un poliziotto: arrestatoPOTENZA, 12 FEB – Un agente di Polizia è rimasto ferito in maniera grave, dopo essere intervenuto per fermare la fuga di un cittadino tunisino,...

Lucca, sfugge al controllo della polizia e ferisce un agente: arrestato 19enneLucca, 11 marzo 2026 - Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato nella notte del 10 marzo dalla Polizia di Lucca durante i servizi di controllo del...

Fermato Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso il pusher a Rogoredo: la ricostruzione ...

Video Fermato Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso il pusher a Rogoredo: la ricostruzione ...

Una raccolta di contenuti su Fermato per un controllo ferisce un...

Temi più discussi: Como, fermato per un controllo, aveva con sé due taglierini ed un divieto di dimora in atto. Denunciato dalla Polizia di Stato di Como. - Questura di Como | Polizia di Stato; Fermato per un controllo, ha un cagnolino nel vano sotto la sella; Mestre, fermato per un controllo: arrestato con cocaina e hashish; Borghetto, fermato per un controllo esibisce una patente falsa: denunciato dalla Polizia Locale.

fermato per un controlloFermati per un controllo in auto, poi la scoperta: l’Arma trova cocaina e un martelloDenunciato l’autista, un 36enne, per oggetti atti a offendere ingiustificati. Mentre il passeggero, 20 anni, è stato segnalato come assuntore di stupefacenti ... msn.com

fermato per un controlloLatina, fermato a un controllo stradale: denunciato 56enne per possesso di oggetti atti ad offendereLatina Borgo Grappa, 56enne denunciato dai Carabinieri durante un controllo stradale: nell’auto coltello, taglierino e cacciaviti. Veicolo senza assicurazione sequestrato ... latinaquotidiano.it

Digita per trovare news e video correlati.