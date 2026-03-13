Fermato per un controllo ferisce un poliziotto | arrestato

Giovedì 12 marzo 2026, durante un controllo nel centro storico, la polizia ha fermato un uomo che, nel tentativo di resistere, ha ferito un agente. Contestualmente, è stato chiuso un esercizio commerciale situato in via Prè durante un'operazione mirata ai controlli amministrativi nelle zone di Prè e Darsena. L’uomo è stato arrestato e portato in questura.

Le verifiche amministrative, eseguite da personale della Pas e della polizia locale reparto commercio, hanno interessato tre esercizi commerciali. Nel primo, un minimarket in via di Prè, sono state trovate e sequestrate 12 confezioni, da otto chilogrammi cadauna, di baguette scongelate in modo scorretto e un congelatore colmo di prodotti, in pessimo stato di conservazione. Riscontrate anche gravi carenze igieniche in tutti i locali e l'omessa compilazione delle schede Haccp. L'esercizio, oltre a essere sanzionato per un importo complessivo di 4.000 euro, è stato chiuso dalla Asl3. Controllato anche un negozio di frutta e verdura di via Gramsci, che è stato sanzionato per un totale di mille euro per la violazione delle prescrizioni relative al decoro delle attività. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

