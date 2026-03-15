Disturbi alimentari | l'intervista all'esperta del San Raffaele in occasione della Giornata Nazionale Fiocchetto Lilla

Da iodonna.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Nazionale Fiocchetto Lilla, un’esperta del San Raffaele ha parlato dei disturbi alimentari come anoressia, bulimia e binge eating, che oggi coinvolgono un numero crescente di giovani e adolescenti. La professionista ha spiegato che queste condizioni non sono più limitate a età specifiche e che si verificano in ragazzi e ragazze di varie fasce d’età.

A noressia, bulimia, binge eating. Parole che spesso associamo all’adolescenza più fragile, ma che oggi riguardano un numero crescente di ragazzi e ragazze sempre più giovani. In Italia oltre 3 milioni di persone soffrono di disturbi della nutrizione e del comportamento alimentare, con una netta prevalenza femminile: circa l’80–90% dei casi riguarda le donne. In occasione della Giornata Nazionale dedicata ai Disturbi del Comportamento Alimentare (D-NA) – Fiocchetto Lilla, l’ IRCCS Ospedale San Raffaele – Turro di Milano apre le porte ai cittadini con open day, colloqui gratuiti e laboratori dedicati al rapporto con il cibo. L’obiettivo è sensibilizzare, informare e favorire la diagnosi precoce di disturbi come anoressia nervosa, bulimia e binge eating disorder. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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