Disturbi alimentari | l'intervista all'esperta del San Raffaele in occasione della Giornata Nazionale Fiocchetto Lilla

In occasione della Giornata Nazionale Fiocchetto Lilla, un’esperta del San Raffaele ha parlato dei disturbi alimentari come anoressia, bulimia e binge eating, che oggi coinvolgono un numero crescente di giovani e adolescenti. La professionista ha spiegato che queste condizioni non sono più limitate a età specifiche e che si verificano in ragazzi e ragazze di varie fasce d’età.

A noressia, bulimia, binge eating. Parole che spesso associamo all’adolescenza più fragile, ma che oggi riguardano un numero crescente di ragazzi e ragazze sempre più giovani. In Italia oltre 3 milioni di persone soffrono di disturbi della nutrizione e del comportamento alimentare, con una netta prevalenza femminile: circa l’80–90% dei casi riguarda le donne. In occasione della Giornata Nazionale dedicata ai Disturbi del Comportamento Alimentare (D-NA) – Fiocchetto Lilla, l’ IRCCS Ospedale San Raffaele – Turro di Milano apre le porte ai cittadini con open day, colloqui gratuiti e laboratori dedicati al rapporto con il cibo. L’obiettivo è sensibilizzare, informare e favorire la diagnosi precoce di disturbi come anoressia nervosa, bulimia e binge eating disorder. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Disturbi alimentari: l’intervista all’esperta del San Raffaele in occasione della Giornata Nazionale Fiocchetto Lilla Articoli correlati "Fili invisibili": un incontro sui disturbi alimentari per la Giornata nazionale del fiocchetto lillaI disturbi alimentari rappresentano una patologia complessa e una sofferenza profonda che richiede ascolto e specifiche competenze cliniche. Giornata nazionale del fiocchetto lilla: in biblioteca l’incontro “Fili invisibili” sui disturbi alimentariAlla Biblioteca comunale la serata per riconoscere i segni di anoressia, bulimia e binge eating e sottolineare l’importanza di un intervento...