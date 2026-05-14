Venti chili di prodotti congelati sequestrati in un bar della Valtidone attività sospesa
I carabinieri del Nas di Parma hanno sequestrato venti chili di prodotti congelati trovati in un bar della Valtidone durante controlli mirati alla tutela della salute pubblica e al rispetto delle norme igienico-sanitarie. L’attività del locale è stata sospesa in seguito alle verifiche condotte. Le operazioni fanno parte di un’azione più ampia di controlli sulle attività di ristorazione e punti vendita alimentari nella zona.
I carabinieri del Nas di Parma hanno recentemente svolto una serie di controlli finalizzati alla tutela della salute pubblica e alla verifica del rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza alimentare. Le ispezioni hanno riguardato esercizi di somministrazione alimenti e bevande.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie correlate
Prodotti non conformi e non etichettati, 86 chili di alimenti sequestrati: sospesa l'attività di un minimarketOltre al sequestro e alla sospensione, sono arrivate anche pesanti sanzioni per il negozio al termine dei controlli delle forze dell'ordine I...
Blitz al mercato: sequestrati oltre 150 chili di prodotti itticiQuesta mattina la polizia locale di Casandrino ha sequestrato diversi chili di pesce.
Argomenti più discussi: Per fare la rivoluzione ci servirebbero venti chili e vent’anni in meno; Il corriere fa scoprire il deposito di droga, sequestrati quasi 20 chili tra hashish e marijuana. Due arrestati; Sorpresi con quasi 20 kg di droga: in manette un italiano e un romeno; TRAFFICO DI COCAINA: IL BOSS GESTIVA DAL CARCERE.
Lo chiamano ghiottone. Le sue mascelle spaccano il femore di una renna. Il nome più ridicolo della fauna mondiale, appiccicato all'animale che fa scappare gli orsi. Il ghiottone — Gulo gulo, se volete il nome scientifico — pesa al massimo 20 chili. Vive nella t facebook