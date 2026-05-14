Venti chili di prodotti congelati sequestrati in un bar della Valtidone attività sospesa

I carabinieri del Nas di Parma hanno sequestrato venti chili di prodotti congelati trovati in un bar della Valtidone durante controlli mirati alla tutela della salute pubblica e al rispetto delle norme igienico-sanitarie. L’attività del locale è stata sospesa in seguito alle verifiche condotte. Le operazioni fanno parte di un’azione più ampia di controlli sulle attività di ristorazione e punti vendita alimentari nella zona.

I carabinieri del Nas di Parma hanno recentemente svolto una serie di controlli finalizzati alla tutela della salute pubblica e alla verifica del rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza alimentare. Le ispezioni hanno riguardato esercizi di somministrazione alimenti e bevande.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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