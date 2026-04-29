Nella valle si sono intensificati i controlli dei carabinieri sulla movida, con verifiche frequenti nei locali pubblici. Di recente, è stata sospesa l’attività di un esercizio commerciale dopo un’ispezione. Le forze dell’ordine continuano a monitorare le attività dei locali per garantire la sicurezza pubblica. Le operazioni di controllo si sono svolte regolarmente senza interruzioni, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme di sicurezza e di legge.

Prosegue senza soluzione di continuità l’attività dei carabinieri che, ormai da tempo e con sempre maggiore frequenza, hanno intensificato le verifiche sulla sicurezza dei locali pubblici. Una stretta estremamente dinamica che si snoda lungo la Media Valle e la Garfagnana, agita prevalentemente nell’ambito di puntuali controlli delle attività d’intrattenimento e di pubblico spettacolo, coordinate dalla locale Prefettura. L’operazione, svolta dai carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana guidata dal maggiore Biagio Oddo, dai Reparti speciali dell’Arma del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Movida sicura in Valle. Controlli interforze. Sospesa l’attività di un locale

Notizie correlate

Movida sicura: controlli interforze nel fine settimana a CataniaABBONATI A DAYITALIANEWS Dispositivo di sicurezza Anche questo fine settimana a Catania è stato attuato un ampio servizio di controllo interforze...

Catania, ‘Movida Sicura’, Controlli Interforze nel weekend: lotta ai parcheggiatori abusiviABBONATI A DAYITALIANEWS Servizio di controllo interforze nel centro storico Anche questo weekend, Catania ha visto un’intensa attività di controllo...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Movida sicura in Valle. Controlli interforze. Sospesa l’attività di un locale; Continuano i controlli sulla sicurezza dei locali pubblici. Scattate nuove sanzioni e sospensioni di attività non in regola; Movida sicura in Garfagnana, la stretta dei controlli; Bollino per la movida sicura.

Continuano i controlli sulla sicurezza dei locali pubblici. Scattate nuove sanzioni e sospensioni di attività non in regolaVALLE DEL SERCHIO - Movida sicura in Garfagnana: continua la stretta dei controlli sulla sicurezza dei locali pubblici, coordinati dai Carabinieri. giornaledibarga.it

Movida serale sicura. In bus a CivitanovaArriva a Tolentino, in via sperimentale e su richiesta di alcuni giovani, un servizio di trasporto serale per raggiungere Civitanova. Le date previste sono sabato prossimo e quello successivo, il 2 ... ilrestodelcarlino.it

Movida sicura in Garfagnana: sanzioni e sospensioni di attività non in regola - facebook.com facebook

Movida sicura a Vibo Valentia: maxi operazione interforze in centro e all’ingresso del capoluogo x.com