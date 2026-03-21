Un rapporto dell’Intelligence segnala che la galassia anarchica rappresenta la minaccia più immediata in Italia. La relazione annuale evidenzia come le azioni di attivisti e gruppi anarchici mettano a rischio infrastrutture e forze dell’ordine. La strategia adottata da questi soggetti viene descritta come un vero e proprio “pericolo concreto” per il Paese.

È considerata la minaccia più concreta attualmente in Italia. Nella relazione annuale dell’Intelligence viene sottolineato che quello dell’attivismo anarco-insurrezionalista - soprattutto alla luce dei recenti attentati ai danni della rete ferroviaria messi a segno durante i Giochi Olimpici Milano-Cortina - è un ambiente da monitorare costantemente. Una galassia variegata, ma con obiettivi in comune nell’ambito dell’eversione interna, mossa da pulsioni anti-sistema. L’obiettivo è fare salire il tono della protesta, cavalcare gli eventi con forte risonanza mediatica e popolare per creare il caos, attirare l’attenzione con azioni dimostrative, attentati e scontri di piazza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Un pericolo concreto». La strategia del caos della galassia anarchica (che minaccia le infrastrutture e le forze dell?ordine)

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