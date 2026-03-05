Sagra Falia&Broccoletti | degustazioni musica dal vivo e visite guidate per la XX edizione

La XX edizione della Sagra della Falia e Broccoletti si svolge a Priverno, con degustazioni di prodotti locali, musica dal vivo e visite guidate. L’evento celebra le tradizioni enogastronomiche della zona e offre momenti di divertimento per tutte le età. La manifestazione mette in mostra le eccellenze culinarie del territorio attraverso diverse attività e iniziative in programma.

Tradizioni, eccellenze enogastronomiche locali e divertimento per tutti: questi gli ingredienti principali della XX edizione della Sagra della Falia e Broccoletti di Priverno. Un traguardo importante per la manifestazione che celebra la focaccia, a metà strada tra il pane e la pizza, preparata secondo le ricette tramandate da generazioni e i gli ottimi prodotti della nostra terra. Tanta la musica dal vivo con Henri Casntus e i Dadà, per i bambini ci sarà lo spettacolo di magia di Samu D. Palma, l'animazione in piazza Trieste e le giostrine.

Sagra Falia e BroccolettiEVENTO RINVIATO A DATA DA DEFINIRE - Torna a Priverno, in provincia di Latina, la Sagra Falia e Broccoletti. Un evento che celebra i sapori autentici locali, unendo il tipico pane privernate, la Falia ... romatoday.it