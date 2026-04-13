Maratona strade chiuse e modifiche al traffico | tutte le info in vista del passaggio da Riccione

Da riminitoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile alle 9, la Rimini Marathon 2026 avrà il suo inizio dalla rotonda Lucio Battisti di Rimini. La corsa attraverserà diverse strade della Riviera, portando a modifiche temporanee alla viabilità e la chiusura di alcune arterie principali. Le autorità hanno comunicato le deviazioni e le restrizioni necessarie per consentire lo svolgimento dell’evento senza disagi e garantendo la sicurezza di partecipanti e spettatori.

La Rimini Marathon 2026, il grande evento podistico che coinvolge la Riviera, prenderà il via domenica 19 aprile alle ore 9 dalla rotonda Lucio Battisti di Rimini. Il percorso complessivo, lungo i classici 42,195 km, si snoderà inizialmente tra il centro storico riminese e i borghi, per poi.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Da mercoledì via ai cantieri della metro C. Strade chiuse, bus deviati e meno parcheggi: tutte le infoDa domani, mercoledì 25 febbraio, partono i cantieri per la realizzazione di 4 nuove stazioni della metro C.

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