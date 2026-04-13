Maratona strade chiuse e modifiche al traffico | tutte le info in vista del passaggio da Riccione

Domenica 19 aprile alle 9, la Rimini Marathon 2026 avrà il suo inizio dalla rotonda Lucio Battisti di Rimini. La corsa attraverserà diverse strade della Riviera, portando a modifiche temporanee alla viabilità e la chiusura di alcune arterie principali. Le autorità hanno comunicato le deviazioni e le restrizioni necessarie per consentire lo svolgimento dell’evento senza disagi e garantendo la sicurezza di partecipanti e spettatori.