Maratona strade chiuse e modifiche al traffico | tutte le info in vista del passaggio da Riccione
Domenica 19 aprile alle 9, la Rimini Marathon 2026 avrà il suo inizio dalla rotonda Lucio Battisti di Rimini. La corsa attraverserà diverse strade della Riviera, portando a modifiche temporanee alla viabilità e la chiusura di alcune arterie principali. Le autorità hanno comunicato le deviazioni e le restrizioni necessarie per consentire lo svolgimento dell’evento senza disagi e garantendo la sicurezza di partecipanti e spettatori.
La Rimini Marathon 2026, il grande evento podistico che coinvolge la Riviera, prenderà il via domenica 19 aprile alle ore 9 dalla rotonda Lucio Battisti di Rimini. Il percorso complessivo, lungo i classici 42,195 km, si snoderà inizialmente tra il centro storico riminese e i borghi, per poi.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Da mercoledì via ai cantieri della metro C. Strade chiuse, bus deviati e meno parcheggi: tutte le infoDa domani, mercoledì 25 febbraio, partono i cantieri per la realizzazione di 4 nuove stazioni della metro C.
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