Cannes79 | ‘El Ser Querido’ con Javier Bardem riceve 7 minuti di standing ovation

Alla fine della prima mondiale del film “El Ser Querido” alla 79esima edizione del festival di Cannes, il pubblico ha regalato all’attore spagnolo Javier Bardem sette minuti di standing ovation. La proiezione si è svolta a Nizza, attirando l’attenzione di numerosi spettatori e addetti ai lavori. La reazione degli spettatori si è manifestata con un’ovazione spontanea e prolungata, che ha coinvolto tutti i presenti in sala. La pellicola è stata presentata in questa occasione, attirando l’interesse di stampa e pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ode all’attore ispanico Javier Bardem a Cannes. La 79esima edizione del festival del cinema a Nizza esplode in un ovazione unanime alla fine della prima mondiale del film El Ser Querido ( The Beloved, L’amato ). Vediamo insieme i dettagli del film e del cast principale. Un’incredibile successo. El Ser Querido ( L’amato ), con il premio Oscar Javier Bardem, ha ricevuto una calorosa ovazione alla sua prima a Cannes. Gli applausi nella sala del Grand Théâtre Lumière sono durati ben sette minuti. Dopo la proiezione, Bardem ha abbracciato i suoi colleghi e il regista. Guarda il video qui sotto. El Ser Querido è diretto da Rodrigo Sorogoyen, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Isabel Peña. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Cannes79: ‘El Ser Querido’, con Javier Bardem, riceve 7 minuti di standing ovation ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: El ser querido: cinema dei legami nell’Olimpo di Sorogoyen «El ser querido», l’impossibile riconciliazione tra padre e figlia sul setCate Blanchett vestita di bianco sorride dal pannello sulla Rue d’Antibes che annuncia la prossima apertura di un negozio Uniqlo, oggi intanto... #Sorogoyen bene, ma non benissimo. La mia recensione @cinematografoIT di #ElSerQuerido #Cannes79 x.com El Ser Querido, cinema potentissimo, emozioni devastanti. La recensione del film di Rodrigo SorogoyenEl Ser Querido recensione film 2026 trama e critica del film di Rodrigo Sorogoyen in concorso al Festival di Cannes 2026 analisi del film con Javier Bardem ... comingsoon.it El Ser Querido, un film-mondo sui limiti dell'amore. Sorogoyen esplora la Settima Arte in tutte le sue potenzialitàEsteban Martinez è un regista spagnolo 56enne premio Oscar, da tempo trasferitosi negli Stati Uniti. Dopo molti anni di assenza Esteban torna in patria per girare il suo nuovo film e affida alla figli ... mymovies.it