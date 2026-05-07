I David di Donatello 2026 sono stati presentati da Flavio Insinna e Bianca Balti, con alcune difficoltà durante la serata. La cerimonia ha visto momenti dedicati a temi internazionali, tra cui riferimenti alla Palestina e alla Flotilla. La conduzione ha suscitato opinioni contrastanti, con alcune battute che hanno generato discussioni tra il pubblico. Le nomination e le premiazioni hanno coperto diversi film e interpreti italiani.

I David di Donatello 2026 sono stati condotti da Flavio Insinna e Bianca Balti, con non poche difficoltà, in questi David in parte “politici”, dove non sono mancati riferimenti doverosi a quanto sta accadendo nel mondo in questi anni, dalla Palestina alla Flotilla. Per una serata, al tempio del cinema italiano, abbiamo “celebrato” la settima arte, ma anche e soprattutto i lavoratori, le maestranze senza cui non ci sarebbe alcuna magia al cinema. Le nostre pagelle. L’opening di Annalisa, il cinema che doveva durare di più. Voto: 10. Annalisa è una delle migliori performer che abbiamo in Italia, e l’opening dei David di Donatello 2026 è stato centrato in pieno.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - David di Donatello 2026, le pagelle: Insinna bocciato (5), Annalisa puro cinema (9), il momento di Ornella Muti (6)

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