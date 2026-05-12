Cannes 2026 al via srotolato il tappeto rosso sulla Croisette

Il Festival di Cannes 2026 è iniziato con la tradizionale cerimonia di apertura, quando il tappeto rosso è stato steso lungo la scalinata del Palais des Festivals. L’evento si svolge sulla Croisette, dove sono stati presenti numerosi ospiti e addetti ai lavori. La giornata è proseguita con la sfilata di attori, registi e personalità del mondo del cinema, pronti a partecipare alle varie proiezioni e incontri previsti durante la manifestazione.

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