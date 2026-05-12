Cannes 2026 al via srotolato il tappeto rosso sulla Croisette
Il Festival di Cannes 2026 è iniziato con la tradizionale cerimonia di apertura, quando il tappeto rosso è stato steso lungo la scalinata del Palais des Festivals. L’evento si svolge sulla Croisette, dove sono stati presenti numerosi ospiti e addetti ai lavori. La giornata è proseguita con la sfilata di attori, registi e personalità del mondo del cinema, pronti a partecipare alle varie proiezioni e incontri previsti durante la manifestazione.
Il Festival di Cannes 2026 è pronto ad accogliere i suoi ospiti illustri. Martedì mattina, il tappeto rosso è stato srotolato solennemente lungo la scalinata e sotto il famoso baldacchino del Palais des Festivals sulla Croisette. Il nuovo film romantico in costume del regista francese Pierre Salvadori, “The Electric Kiss” (“La Vénus électrique”), sarà presentato in anteprima nel corso della giornata, dando il via all’evento. La 79ª edizione del Festival di Cannes si svolgerà dal 12 al 23 maggio e includerà film di Pedro Almodóvar, Pawe? Pawlikowski e Ryusuke Hamaguchi, in quella che viene definita una line-up ricca di autori. Questo articolo...🔗 Leggi su Lapresse.it
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