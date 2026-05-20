Cannes celebra Samantha Casella | Variety annuncia la fine delle riprese di La tenerezza del serpente

Al Festival di Cannes si conclude la lavorazione del film “La tenerezza del serpente”, annunciata da Variety. La notizia arriva mentre il festival si conferma come uno dei principali appuntamenti dedicati al cinema mondiale e alle produzioni indipendenti. Tra le figure coinvolte nel progetto, si distingue Samantha Casella, che ha partecipato alle riprese. La manifestazione continua a essere un punto di riferimento per il settore, attirando attenzione su nuove opere e talenti emergenti.

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Il Festival di Festival di Cannes si conferma ancora una volta crocevia del grande cinema internazionale e delle produzioni indipendenti più visionarie. Tra gli appuntamenti che hanno attirato l’attenzione della critica e degli addetti ai lavori, spicca la presenza della regista e attrice Samantha Casella, ospite della prestigiosa rivista americana Variety in occasione della conclusione delle riprese del suo nuovo lungometraggio La tenerezza del serpente. L’opera, che sarà distribuita sul mercato internazionale con il titolo The Serpent’s Caress, rappresenta il capitolo conclusivo della cosiddetta “Trilogia del Subconscio”, progetto cinematografico che ha contribuito a consolidare il nome della regista italiana all’interno del panorama del cinema indipendente contemporaneo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Cannes celebra Samantha Casella: Variety annuncia la fine delle riprese di “La tenerezza del serpente” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Un film sulla vita di Carlo Acutis, Mediaset annuncia l’inizio delle ripreseSono iniziate a Milano le riprese de Il mio nome è Carlo, il film tv dedicato alla figura di Carlo Acutis, il giovane milanese diventato negli ultimi... Dexter: Resurrection 2, Michael C. Hall annuncia l'inizio delle ripreseParamount+ ha condiviso un post sui social per confermare che il lavoro sul set delle prossime puntate della serie è già iniziato.