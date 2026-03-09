Un film sulla vita di Carlo Acutis Mediaset annuncia l’inizio delle riprese

Sono iniziate a Milano le riprese de Il mio nome è Carlo, il film tv dedicato alla figura di Carlo Acutis, il giovane milanese diventato negli ultimi anni uno dei simboli più forti della fede contemporanea. La produzione, realizzata da RTI-Reti Televisive Italiane insieme a Skipless Italia, sarà trasmessa prossimamente su Canale 5. La notizia era stata data lo scorso dicembre da Pier Silvio Berlusconi ma solo ora è arrivata l’ufficialità del progetto. Pier Silvio Berlusconi realizza un film su Carlo Acutis. A dirigere i lavori Giacomo Campiotti, regista già noto per diverse fiction di grande successo legate a figure religiose e storie di forte impatto umano. 🔗 Leggi su Dilei.it

