Dexter | Resurrection 2 Michael C Hall annuncia l' inizio delle riprese

Paramount+ ha annunciato sui social che le riprese di Dexter: Resurrection 2 sono iniziate. La produzione delle nuove puntate della serie è già in corso, secondo quanto comunicato dalla piattaforma streaming. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul cast o sulla data di uscita. La notizia è stata pubblicata in un post dedicato ai fan.

Paramount+ ha condiviso un post sui social per confermare che il lavoro sul set delle prossime puntate della serie è già iniziato. Paramount+ ha annunciato l'inizio delle riprese della stagione 2 della serie Dexter: Resurrection con un video dal set in cui appare Michael C.Hall, che è tornato a interpretare il famoso serial killer sul piccolo schermo. Il progetto ha riportato sugli schermi televisivi l'iconico Dexter Morgan, svelando cosa gli accade dopo che il figlio ha provato a ucciderlo. Chi reciterà in Dexter: Resurrection 2 Nel cast della serie Dexter: Resurrection, oltre al vincitore del SAG Award e del Golden Globe Michael C. Hall, ci sono anche Uma Thurman nei panni di "Charley", Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Sarif, Dominic .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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DEXTER SEASON 5 Episode 1 & 2 REACTION!! Michael C. Hall | Dexter Resurrection

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