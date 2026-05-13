La seconda giornata del Festival di Cannes 2026 si apre con un programma ricco di eventi e ospiti di rilievo. Dopo l'inaugurazione e l'omaggio al regista Guillermo Del Toro nella prima giornata, l'attenzione si sposta sui numerosi film in concorso e sugli incontri previsti. Tra gli ospiti attesi figura anche il regista Peter Jackson, che sarà protagonista di momenti dedicati alla sua carriera. La giornata si svolge tra proiezioni, presentazioni e appuntamenti ufficiali.

Se la prima giornata ha avuto il compito di accendere i motori della 79esima edizione del Festival di Cannes, con la cerimonia inaugurale e l’omaggio a Guillermo Del Toro, mercoledì 13 maggio è il momento in cui la macchina del festival comincia a girare davvero. Il concorso principale entra nel vivo con i primi due titoli in gara, la Croisette si anima di volti attesi e, a notte fonda, arriva uno degli appuntamenti più cult dell’intera edizione. Cannes, L’incontro più atteso della seconda giornata: Peter Jackson . L’evento che catalizza l’attenzione fin dal mattino è il Rendez-vous avec Peter Jackson, in programma alle ore 11:00 alla S alle Debussy.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cannes 2026, ospiti e programma della seconda giornata: Peter Jackson protagonista

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