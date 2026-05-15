La quarta giornata del Festival di Cannes 2026 si concentra su un grande nome del cinema internazionale, con l’arrivo di John Travolta tra gli ospiti. La manifestazione si sta avvicinando al momento più atteso, la presentazione del documentario dedicato a John Lennon. La giornata vede anche la partecipazione di altri invitati e l’esposizione di diverse anteprime cinematografiche, mentre il pubblico si prepara a seguire gli eventi principali in programma. Tra conferenze, proiezioni e incontri, la manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più importanti dell’anno.

Si entra sempre più nel vivo di Cannes 2026 e la quarta giornata del Festival ha un solo, grande, protagonista: John Travolta. L’attore americano è al suo debutto come regista e presenterà la sua opera prima, ma sulla Croisette c’è anche grande attesa per Steven Soderbergh e il suo documentario su John Lennon. Scopriamo tutto il programma e i film in concorso, oltre ai grandi nomi che calcheranno il red carpet il 15 maggio. Cannes 2026, il debutto da regista di John Travolta. Il nome del giorno è senza dubbio John Travolta, protagonista della sezione Cannes Première con Volo notturno per Los Angeles (titolo internazionale Propeller One-Way Night Coach ). 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cannes 2026, ospiti e programma della quarta giornata: arriva John Travolta, attesa per il doc su John Lennon

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CANNES 2026: Retransmisión del anuncio de la Sección Oficial #Cannes2026

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