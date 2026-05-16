C’è una assenza presente o, se preferite, una presenza assente a Cannes 79, e si chiama Hollywood. I film degli studios si son tenuti alla larga, solo in Concorso si vedono i due liocorni, gli indie Paper Tiger di James Gray e The Man I Love di Ira Sachs, e sulla Croisette fa un po’ freddo. Splende il sole, ma la temperatura emozionale, e persino emotiva, è al ribasso: c’è un elicottero a far la spola tra un patrimonio e una photo opportunity per il ricc(astr)o di turno, ma non più le frecce tricolori francesi a celebrare roboanti sul Palais des festivals Top Gun: Maverick con, anzi, di Tom Cruise. Era il 2022, ed è un secolo fa: oggi di Top Gun c’è (stata) solo la proiezione in spiaggia dell’originale, anno di grazia 1986. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Festival di Cannes 2026, che fine ha fatto Hollywood? Non ci sono Tom Cruise né i kolossal, sulla Croisette restano solo le vecchie glorie e film indie

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