Cannes 2026 da Demi Moore a James Franco | parata di stelle al Festival

Da lapresse.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la 79ª edizione del Festival di Cannes, molte celebrità del cinema hanno preso parte all’evento, organizzato dalla maison di gioielli Chopard. Tra gli ospiti presenti ci sono stati attori noti come Demi Moore e James Franco, che hanno attirato l’attenzione dei fotografi e dei presenti. La manifestazione ha visto anche altri volti noti incontrarsi e partecipare alle diverse iniziative previste durante la manifestazione. La presenza delle star ha contribuito a creare un’atmosfera vivace e ricca di momenti di interesse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tante star del cinema hanno partecipato all’evento organizzato dalla maison di gioielli Chopard in occasione della 79a edizione del Festival di Cannes. Presenti, tra i tanti, Demi Moore, Dylan Sprouse, Barbara Palvin, James Franco, Odessa A’zion e Connor Swindells, Isabelle Huppert e Riley Keough. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

cannes 2026 da demi moore a james franco parata di stelle al festival
© Lapresse.it - Cannes 2026, da Demi Moore a James Franco: parata di stelle al Festival
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Oscars 2026 red carpet: Demi Moore, Emma Stone, Gwyneth Paltrow, Teyana Taylor and more

Video Oscars 2026 red carpet: Demi Moore, Emma Stone, Gwyneth Paltrow, Teyana Taylor and more

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Festival di Cannes 2026, quando inizia e le star sulla Croisette, da Demi Moore in giuria a Monica Bellucci

Festival di Cannes 2026: arriva Demi Moore, dai capelli via col ventoÈ arrivato il momento di aprire il sipario sul festival del cinema in costa azzurra e fare il pieno di beauty look che sanno già d'estate.

demi moore cannes 2026 da demiCannes 2026, da Demi Moore a James Franco: parata di stelle al Festival(LaPresse) Tante star del cinema hanno partecipato all'evento organizzato dalla maison di gioielli Chopard in occasione della 79a edizione ... stream24.ilsole24ore.com

demi moore cannes 2026 da demiDemi Moore, da icona ribelle a specchio di The Substance: a Cannes la diva che preoccupa il webDemi Moore incanta Cannes da giurata del Festival, ma la sua magrezza estrema riaccende il dibattito su bellezza, età e pressioni di Hollywood. libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web