Cannes 2026 da Demi Moore a James Franco | parata di stelle al Festival

Durante la 79ª edizione del Festival di Cannes, molte celebrità del cinema hanno preso parte all’evento, organizzato dalla maison di gioielli Chopard. Tra gli ospiti presenti ci sono stati attori noti come Demi Moore e James Franco, che hanno attirato l’attenzione dei fotografi e dei presenti. La manifestazione ha visto anche altri volti noti incontrarsi e partecipare alle diverse iniziative previste durante la manifestazione. La presenza delle star ha contribuito a creare un’atmosfera vivace e ricca di momenti di interesse.

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