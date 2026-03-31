Il programma di Cannes 2026 sarà annunciato il 9 aprile, con alcuni nomi che potrebbero partecipare alla sezione ufficiale. Tra le ipotesi circolate, si parla del possibile ritorno in concorso di Nanni Moretti e dell’assenza di blockbuster provenienti dagli Stati Uniti. La selezione potrebbe rispecchiare un andamento diverso rispetto agli anni precedenti, con una presenza americana ridotta.

Il 9 aprile verrà svelato il programma di Cannes 2026, ma nel toto-nomi spunta il possibile ritorno in concorso di Nanni Moretti mentre si prevede una presenza americana ridotta. Manca una settimana all'annuncio del programma del Festival di Cannes 2026, che si terrà dal 12 al 23 maggio, e da giorni i media di settore si sbilanciano con le previsioni. Da Variety a Screen Daily, passando per l'Hollywood Reporter, in molti cercano di anticipare le tendenze della nuova edizione in attesa della tradizionale conferenza stampa di presentazione del programma, prevista per il 9 aprile. Il delegato generale Thierry Fremaux si è, però, sbilanciato nelle scorse settimane anticipando la probabile assenza di blockbuster o film degli studios. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cannes 2026 senza blockbuster USA? Nanni Moretti e Almodóvar tra i possibili in concorso

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