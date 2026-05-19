Oggi si discute dell’importanza di garantire a tutte le donne affette da cancro al seno metastatico l'accesso alle terapie più avanzate e ai test diagnostici più recenti. Un intervento che sottolinea la necessità di uniformare le opportunità di cura, evitando disparità di trattamento tra le pazienti. La questione riguarda anche le modalità di distribuzione delle risorse e le possibilità di innovazione nel settore sanitario, con un focus particolare sulla tutela delle pazienti in fase avanzata della malattia.

Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) - "L'appello che lanciamo oggi è che tutte le pazienti con cancro al seno metastatico abbiano accesso alle migliori terapie e all'innovazione terapeutica. Deve essere possibile per loro effettuare test diagnostici fondamentali senza che questo comporti un disagio, affrontando spese di viaggio o altri ostacoli per sottoporsi a esami evidentemente cruciali. Questo diritto deve essere garantito in tutte le regioni d'Italia". Così Antonella Campana, presidente di Fondazione IncontraDonna, partecipando oggi a Milano all'incontro dedicato alla medicina di precisione nel tumore al seno metastatico ormonoresponsivoHer2 negativo e all'accesso alla biopsia liquida, un esame che consente di indagare il Dna del tumore attraverso il sangue per utilizzare terapie mirate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cancro seno metastatico, Campana (IncontraDonna): "Accesso equo a terapie e test diagnostici"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tumori: seno metastatico, Campana (IncontraDonna) supportare le donne con test per accesso alle

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Cancro al seno metastatico, Pfizer lancia campagna sulla qualità di vita delle donne

Leggi anche: Cancro seno, Andos: "Per 1 donna su 3 costi pesano su accesso a cure"

Cancro seno metastatico, Campana (IncontraDonna): Accesso equo a terapie e test diagnosticiL'appello che lanciamo oggi è che tutte le pazienti con cancro al seno metastatico abbiano accesso alle migliori terapie e all'innovazione terapeutica. Deve essere possibile per loro effettuare test ... adnkronos.com

Tumore al seno metastatico: Biopsia liquida necessaria a 15.500 donne sbloccare subito 15 milioni per garantire il test a tutte le pazientiL’appello di clinici e associazioni è lanciato oggi in una conferenza stampa a Milano. Solo la metà delle malate riesce ad accedere all’esame per la ricerca di mutazioni di ESR1. Per assicurare la med ... quotidianosanita.it

'La voce oltre la cura' campagna di Pfizer per le donne con cancro al seno metastatico. x.com