BOOM! Michelle Hunziker al timone di Battiti Live Spring e Karaoke

Michelle Hunziker è tornata in televisione come conduttrice di Battiti Live Spring e Karaoke. La presentatrice, nota per la sua presenza in diversi programmi, ha accettato di guidare questi eventi musicali, coinvolgendo il pubblico con energia e spontaneità. La sua partecipazione segna un ritorno in prima linea nel panorama dello spettacolo, attirando l’attenzione di appassionati e spettatori.

Non ce ne voglia Michelle Hunziker. Ma evidentemente qualche santo in paradiso deve averlo. Anzi, più probabilmente, il santo si ferma prima, tipo al sesto piano. Sistemata l’altra pupilla al GF Vip, è tempo ora di nuovi progetti per la conduttrice svizzera. No, non parliamo soltanto di The 1% Club; per colei che non ha indovinato quasi nessuno degli ultimi programmi che le sono stati affidati, ci sono altri due nuovi – si fa per dire – show di Canale 5. Davide Maggio può annunciarvi che Michelle Hunziker sarà al timone di Battiti Live Spring e della nuova versione del Karaoke, presentato due anni alla stampa come Il Più Grande Karaoke d’Italia e mai realizzato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - BOOM! Michelle Hunziker al timone di Battiti Live Spring e Karaoke Michelle Hunziker al timone di “The 1% Club”: il nuovo game show di Canale 5Canale 5 continua a puntare sull’intrattenimento, alternando varietà e quiz per conquistare il pubblico. LA PRIMAVERA DI CANALE 5: SCHERZI A PARTE, BATTITI SPRING E TANTE SERIE ITALIANESono stati resi noti i palinsesti primaverili di Canale 5, in particolare l’offerta dal 1 marzo al 2 maggio 2026. Contenuti utili per approfondire Michelle Hunziker. Argomenti discussi: BOOM! Michelle Hunziker al timone di Battiti Live Spring e Karaoke. BOOM! Michelle Hunziker al timone di Battiti Live Spring e KaraokeNon ce ne voglia Michelle Hunziker. Ma evidentemente qualche santo in paradiso deve averlo. Anzi, più probabilmente, il santo si ferma prima, tipo al sesto piano. Sistemata l’altra pupilla al GF Vip, ... davidemaggio.it Dopo il gossip su Giulio Berruti, Michelle Hunziker reagisce sui socialMichelle Hunziker al centro del gossip per una presunta relazione con Giulio Berruti; nessuna conferma ufficiale, solo rumor e indiscrezioni. serial.everyeye.it