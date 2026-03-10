Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Karaoke

Mediaset ha annunciato due nuovi show in prima serata, entrambi realizzati a Ferrara. Michelle Hunziker condurrà “Battiti Live Spring” e “Super Karaoke”. Le due produzioni sono state confermate per la prossima programmazione e rappresentano un'aggiunta significativa alla fascia serale del palinsesto. La scelta di girare in città italiane rientra in un piano di produzione locale.

Battiti Live Spring: quando in onda, chi conduce e quali gli ospiti?. Mediaset lancia Battiti Live Spring, una speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. La conduttrice? Michelle Hunziker. Insieme a lei: Alvin. Chi saranno gli ospiti? Ebbene sul palco saliranno oltre 40 artisti tra i più importanti della scena musicale. Nel lungo elenco degli artisti svettano nomi quali: Annalisa, il vincitore del Festival di Sanremo ovvero Sal Da Vinci, Geolier, Fedez, Marco Masini, Tommaso Paradiso, Alfa, Emma, Noemi, Sayf, Bresh, Samurai Jay.