Fuga di gas a Borgotaro | intervento dei vigili del fuoco che evitano il peggio

Durante il fine settimana pasquale, i vigili del fuoco di Borgotaro sono intervenuti in occasione di una fuga di gas. L’intervento ha permesso di gestire la situazione e prevenire conseguenze più gravi. La presenza dei pompieri è stata necessaria per mettere in sicurezza l’area e garantire l’evacuazione delle persone coinvolte. Nessuna persona ha riportato ferite o danni significativi.

Weekend Pasquale di grande lavoro per gli interventi della caserma dei vigili del fuoco di Borgotaro. Venerdì sera prima un intervento per apertura porta e subito dopo un incendio sterpaglie. Sabato due uscite di soccorso per una messa in sicurezza di una vettura rimasta coinvolta in un incidente e in serata un incendio di vegetazione nei pressi di Bardi. Nella giornata di Pasqua invece, è arrivata una chiamata per una fuga di gas. La chiamata è arrivata in paese a Borgotaro intorno all'ora di pranzo, messa subito in sicurezza dalla squadra giunta sul posto. Nel pomeriggio invece un'altra richiesta di intervento per un incendio di vegetazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Allarme in nottata a Grotte: fuga di gas provoca panico tra i residenti, intervento dei vigili del fuocoNotte di tensione a Grotte, nel territorio di Agrigento, dove un’intensa allerta è scattata poco dopo mezzanotte in via Francesco Ingrao. Leggi anche: Incendio in una palazzina, i vigili del fuoco evitano il peggio Temi più discussi: Fuga di gas durante lavori di scavo: l'intervento dei Vigili del fuoco; Fuga di gas, allarme al 115: evacuata una palazzina a San Massimo; Finisce con l'auto contro un contatore: fuga di gas a San Miniato; Fuga di gas nel Vicentino, evacuate otto famiglie. Fuga di gas e cedimento del terreno a causa del maltempoI tecnici stanno risolvendo la situazione Paura nel pomeriggio a Caselle di Maltignano, in provincia di Ascoli Piceno. Si è verificata una rottura sulla rete di distribuzione del gas, causata da un ce ... youtvrs.it Famiglie evacuate per la fuga di gas in stradaAGLIANA: La dispersione si è verificata durante l'esecuzione di alcuni lavori. Gli abitanti delle abitazioni della zona sono stati allontanati ... toscanamedianews.it Crans-Montana, fuga di dati sensibili: parte una denuncia. facebook Tragico naufragio di #Pasqua: 32 superstiti, due corpi senza vita recuperati, oltre 70 persone disperse. Ieri pomeriggio un’imbarcazione in legno con ~105 donne, uomini e bambini, salpata da Tajoura in fuga dalla #Libia, si è rovesciata in zona SAR sotto x.com