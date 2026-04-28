A Ferrara, la Polizia ha eseguito controlli che hanno portato alla denuncia di una donna per tentato furto in un supermercato. Durante le verifiche, sono state contestate anche alcune violazioni legate a sostanze stupefacenti e infrazioni al codice della strada. I controlli sono stati effettuati in tutta la città e hanno coinvolto diversi soggetti e veicoli. Nessun’altra persona è risultata coinvolta nelle singole situazioni.

Una denuncia per tentato furto e diverse sanzioni amministrative a Ferrara. Gli interventi sono stati condotti dall’UPGSP all’inizio della settimana e hanno riguardato episodi di furto, possesso di sostanze stupefacenti e violazioni al codice della strada. Controlli intensificati nei supermercati cittadini Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, una pattuglia dell’UPGSP è intervenuta presso un supermercato cittadino dopo la segnalazione di un tentato furto. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno accertato che una donna aveva pagato alle casse automatiche soltanto un articolo, mentre aveva nascosto altra merce nella propria borsa, tentando di oltrepassare la barriera antitaccheggio senza pagare il resto della spesa.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ferrara, controlli a tappeto della Polizia: denunciata una donna per furto al supermercato

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