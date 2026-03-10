L’esterno kosovaro potrebbe lasciare la Juventus alla fine della stagione, con le trattative già avviate per la sua sostituzione. La società bianconera ha individuato un nuovo giocatore pronto a prendere il suo posto. La decisione di cedere l’attuale calciatore è ormai definita, mentre il nome del sostituto non è ancora stato reso pubblico.

Zhegrova Juve, l’esterno kosovaro può lasciare la Vecchia Signora a giugno: la società bianconera ha già in mano il suo sostituto. La Juve monitora con estrema attenzione il futuro di Nico Gonzalez. Secondo Il Corriere dello Sport, le recenti prestazioni del calciatore hanno convinto Luciano Spalletti a considerarlo l’innesto perfetto per il proprio scacchiere tattico, magari in coppia con Francisco Conceiçao. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il riscatto da parte dell’ Atletico Madrid è vincolato a condizioni rigide: l’obbligo da 32 milioni di euro scatterà solo con 20 presenze da almeno 45 minuti nella Liga. Al momento, il sudamericano è a quota 13 su 19 gare; mancano 10 giornate e gli servirebbero altre 7 apparizioni per restare in Spagna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zhegrova Juve, l’esterno kosovaro può lasciare Torino in estate: la società ha già in mano il sostituto. Di chi si tratta

