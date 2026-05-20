Caltanissetta | 11 e 16 anni per il sequestro del giovane altoatesino

A Caltanissetta, due minorenni di 11 e 16 anni sono stati condannati per aver sequestrato un giovane proveniente dall'Alto Adige. Durante il procedimento sono state analizzate le modalità con cui il ragazzo si è riuscito a liberarsi dai rapitori, anche grazie alle testimonianze e alle prove raccolte. Le indagini hanno portato all'identificazione dei due colpevoli mediante tracce trovate sul luogo dell'episodio e attraverso l'analisi di elementi raccolti durante le intercettazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui