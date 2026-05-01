Un giovane talento musicale del Canova | Gioele 16 anni e già polistrumentista pubblica il suo primo Ep

Da forlitoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un solo artista, molti strumenti, zero compromessi. Jøe, polistrumentista, compositore e arrangiatore cesenate di soli 16 anni, torna con un nuovo brano inedito dal titolo "Change", disponibile da oggi sui profili social dell'artista. Il singolo anticipa"Preface", il suo primo Ep strumentale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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