Calendario scolastico in Campania si ritornerà in classe il 15 settembre

In Campania le scuole riprenderanno le attività il 15 settembre e chiuderanno l’8 giugno 2027 per le classi primarie e secondarie. Le scuole dell’infanzia termineranno invece il 30 giugno. Questi sono le date stabilite dal calendario scolastico regionale per l’anno scolastico in corso. La pianificazione riguarda sia le istituzioni pubbliche che private presenti nella regione. La riapertura delle scuole è prevista per la metà di settembre, con fine delle lezioni in giugno e luglio.

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