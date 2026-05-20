Calendario scolastico in Campania si ritornerà in classe il 15 settembre
In Campania le scuole riprenderanno le attività il 15 settembre e chiuderanno l’8 giugno 2027 per le classi primarie e secondarie. Le scuole dell’infanzia termineranno invece il 30 giugno. Questi sono le date stabilite dal calendario scolastico regionale per l’anno scolastico in corso. La pianificazione riguarda sia le istituzioni pubbliche che private presenti nella regione. La riapertura delle scuole è prevista per la metà di settembre, con fine delle lezioni in giugno e luglio.
In Campania le lezioni riprenderanno il 15 settembre e si chiuderanno l’8 giugno 2027 per primarie e secondarie, mentre le scuole dell’infanzia termineranno il 30 giugno. Lo ha stabilito la Giunta regionale con l’approvazione del calendario scolastico 2026-2027, con la delibera n. 199 del 20 maggio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Calendario scolastico 2026-27 in Toscana: in classe dal 15 settembre. Le date delle vacanze
Calendario scolastico Veneto 2026/27: si torna in classe il 10 settembreLa Giunta regionale del Veneto ha approvato il calendario scolastico per l’anno 20262027.
CALENDARIO SCOLASTICO 2026/2027 La Regione Campania ha approvato il nuovo Calendario scolastico 2026/2027! Per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi, le lezioni avranno inizio lunedì 15 Settembre 2026 e termineranno l’8 G - Facebook facebook
Calendario scolastico, in Campania si ritornerà in classe il 15 settembreIn Campania le lezioni riprenderanno il 15 settembre e si chiuderanno l’8 giugno 2027 per primarie e secondarie, mentre le scuole dell’infanzia termineranno il 30 giugno. Lo ha stabilito la Giunta reg ... orizzontescuola.it
Campania, calendario scolastico 2026/2027: lezioni dal 15 settembre al 8 giugno, 204 giorni in aulaVia libera della giunta regionale al calendario scolastico 2026/2027 con 204 giorni complessivi di lezione per primaria e secondaria ... fanpage.it