Calendario scolastico 2026-27 in Toscana | in classe dal 15 settembre Le date delle vacanze

L’anno scolastico 2026-27 in Toscana avrà inizio il 15 settembre 2026 e si concluderà il 10 giugno 2027. Le date delle vacanze e dei ponti non sono state ancora comunicate ufficialmente. La durata complessiva delle lezioni sarà di circa nove mesi. La pianificazione del calendario è stata stabilita dalle autorità regionali e segue le direttive nazionali.

FIRENZE – L’anno scolastico 2026-27, in Toscana, comincerà il 15 settembre 2026. E terminerà il 10 giugno 2027. Lo ha stabilito la Regione Toscana in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, guidato dal direttore generale Luciano Tagliaferri ha stabilito le linee guida del calendario scolastico per l’anno 20262027 (qui il pdf). ultimo giorno di scuola: mercoledì 10 giugno 2027 (30 giugno le scuole dell’infanzia). Il calendario prevede un minimo obbligatorio di 205 giorni di attività complessive, che diventano 204 se la festa del Santo Patrono cade durante il periodo scolastico. Questo limite deve essere rispettato anche in caso di eventuali adattamenti locali.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Calendario scolastico 2026-27 in Toscana: in classe dal 15 settembre. Le date delle vacanze Notizie correlate Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO]Mentre l’anno scolastico in corso è ancora nel pieno delle attività didattiche, le Regioni iniziano a pubblicare le delibere relative ai calendari... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO]; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e quando non si va a scuola; Calendario scolastico Veneto: quando si torna in classe a settembre 2026, festività e ponti; Approvato il calendario scolastico 2026/27 in Veneto: quando si ricomincia dopo l'estate e tutte le festività. Calendario scolastico 2026-27 in Toscana: in classe dal 15 settembre. Le date delle vacanzeFIRENZE – L’anno scolastico 2026-27, in Toscana, comincerà il 15 settembre 2026. E terminerà il 10 giugno 2027. Lo ha stabilito la Regione Toscana in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, ... firenzepost.it Scuola, ecco il calendario 2026-27: tutte le dateIl nuovo anno scolastico prende forma con un calendario già definito che permette a studenti, famiglie e docenti di orientarsi con largo anticipo. In Sicilia, il decreto firmato dall’assessore ... catania.liveuniversity.it Calendario scolastico 2026/2027 Ecco tutte le date regione per regione e il calendario completo con ponti e festività per il prossimo anno: https://fanpa.ge/FSWuu facebook Varato il calendario scolastico del prossimo anno in Veneto. Ecco date, vacanze, sospensioni e festività x.com