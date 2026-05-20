Calciomercato Roma intrigo Dovbyk | contatti con la Juventus

Nel calciomercato della Roma si sono intensificati i contatti riguardanti il trasferimento di un attaccante ucraino, precedentemente collegato alla Juventus. La società giallorossa sta valutando diverse opzioni e ha avviato colloqui per definire il potenziale ingaggio, mentre il giocatore è attualmente sotto osservazione. La trattativa si svolge in un clima di incertezza, con le parti coinvolte che monitorano attentamente le evoluzioni. Sul fronte della rosa, si registrano anche altri movimenti di calciatori giovani in cerca di più spazio.

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Il calciomercato della Roma entra in una fase rovente tra big in bilico e giovani talenti pronti a fare le valigie per trovare maggiore spazio. Il caso più spinoso delle ultime ore riguarda il destino di Artem Dovbyk, il cui futuro nella Capitale appare tutto da decifrare proprio nei giorni del suo rientro in campo nel derby contro la Lazio dopo uno stop forzato a causa di un lungo infortunio. Secondo quanto rivelato dalla giornalista Eleonora Trotta, l’attaccante ucraino avrebbe già avviato i primi colloqui esplorativi con la Juventus, una società fortemente intenzionata a rimodellare il proprio reparto avanzato con innesti di peso internazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calciomercato Juve, intrigo con il Barcellona: c’entrano Osimhen e Vlahovic. Cosa sta succedendodi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, possibile intrigo con il Barcellona. Calciomercato Roma, colpo Sampson Dweh: Massara avvia i contattiLa Roma accelera per puntellare il reparto arretrato e mette nel mirino Sampson Dweh, difensore centrale di proprietà del Viktoria Plzen. Roma-Lazio, Gasperini ritrova Dovbyk e Pellegrini per il derbyIn attesa di capire come finisca la battaglia tra il Prefetto di Roma e la Lega Serie A sulla data e l’orario della partita (la Lega si è rivolta al TAR dopo il rinvio a lunedì sera), la Roma è ... calciomercato.it Calciomercato Roma, ipotesi di scambio di prestiti tra Dovbyk e Piccoli con la FiorentinaCalciomercato Roma, ipotesi di scambio di prestiti tra Dovbyk e Piccoli con la Fiorentina - A.S. Roma - In casa Roma si sta pensando al futuro e molto passerà dall'attacco. Al momento, alle spal... - ... marione.net