Calciomercato Roma colpo Sampson Dweh | Massara avvia i contatti

La Roma sta cercando di rafforzare la difesa e ha iniziato i contatti con il difensore centrale del Viktoria Plzen, Sampson Dweh. L’obiettivo è portare il giocatore in giallorosso, in vista delle prossime partite di campionato e delle competizioni europee. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma il club ha già avviato le conversazioni con il club ceco.

La Roma accelera per puntellare il reparto arretrato e mette nel mirino Sampson Dweh, difensore centrale di proprietà del Viktoria Plzen. Mentre il futuro di Evan Ndicka appare ancora avvolto nell’incertezza, il Direttore Sportivo giallorosso, Ricky Massara, avrebbe già mosso i primi passi ufficiali per sondare la disponibilità del calciatore ventiquattrenne. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la società capitolina ha stabilito i contatti iniziali con l’entourage del giocatore e con il club ceco, definendo una pista che potrebbe scaldarsi sensibilmente nelle prossime settimane per garantire una valida alternativa tattica nello scacchiere difensivo della capitale.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, colpo Sampson Dweh: Massara avvia i contatti Notizie correlate Calciomercato Roma, Balerdi saluta il Marsiglia: Massara fiuta il colpoLeonardo Balerdi sembrerebbe pronto a lasciare il Marsiglia al termine della stagione, aprendo scenari di mercato interessanti per molte squadre, tra... Calciomercato Juve, Comolli ha già in canna un doppio colpo a zero per l’estate: contatti ben avviatiSenesi Juve: i bianconeri hanno già avanzato la loro proposta, ma sul difensore piombano questi tre top club europei. Panoramica sull’argomento Calciomercato Roma News | Massara studia il colpo tra presente e futuro: servono 20 milioni (2 aprile 2026)Il Leverkusen si era tenuto il diritto di recompra e lo ha appena esercitato per 8 milioni di euro: dunque da giugno, almeno ufficialmente, l’esterno bosniaco (che aveva segnato anche contro il Milan ... ilsussidiario.net Calciomercato Roma News | Gasperini pronto a riabbracciare un fedelissimo (oggi 26 marzo 2026)La Roma ci pensa? Secondo il Corriere della Sera non in maniera concreta, ma potrebbe diventare un’occasione: Freuler è davvero uno dei pretoriani di Gasperini, anche se all’Atalanta è arrivato pochi ... ilsussidiario.net