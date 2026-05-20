Calciomercato Roma Doumbia più lontano | lo Sporting fa sul serio

Nel calciomercato della Roma, Doumbia si trova più lontano dall’accordo con lo Sporting. La squadra portoghese ha manifestato un forte interesse e sta portando avanti le trattative con decisione. Nel frattempo, la Roma si prepara alla partita di domenica contro l’Hellas Verona, un match decisivo per il terzo posto e la qualificazione alla Champions League, che rappresenta un obiettivo fondamentale per la stagione dei giallorossi.

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Nel weekend Roma si appresta a giocare la gara che vale tutta una stagione. Domenica 24 maggio, contro l’Hellas Verona, non ci sono alternative: i giallorossi devono vincere per blindare la qualificazione in Champions League. Nel frattempo, però, ben prima della fine del campionato, si alzano le prime voci di mercato, che riportano di un interesse della Roma (insieme almeno a Milan, Inter e Atalanta) per Issa Doumbia. centrocampista italiano messosi in mostra in Serie B tra le file del Venezia. Tra tutti, però, ad essere in vantaggio nella corsa al classe 2003 sembrerebbe essere lo Sporting Lisbona. Il sorpasso dello Sporting. Un box-to-box moderno, con una grande abnegazione tattica al netto di qualche lacuna tecnica: ecco il profilo del centrocampista del Venezia che sta facendo parlare di sé mezza Italia, e non solo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Doumbia più lontano: lo Sporting fa sul serio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Calciomercato, attento Milan: la Juventus di Spalletti fa sul serio per Goretzka Lo Sporting all’assalto di Doumbia: fissato l’incontro col Venezia per il centrocampistaCrollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il punto Ndicka si ferma e salta... Roma (almeno) in Europa League, c'è il riscatto di Malen: le news di calciomercatoLa sconfitta in finale di Coppa Italia della Lazio contro l’Inter rende certa la qualificazione dei giallorossi almeno in Europa League e di conseguenza fa scattare una delle condizioni pattuite a gen ... sport.sky.it Calciomercato Roma News | Malen, la UEFA complica i piani per il riscatto. Idea Alajbegovic (5 aprile 2026)Calciomercato Roma News: il settlement agreement della UEFA potrebbe negare il riscatto dell'attaccante olandese dall'Aston Villa (5 aprile 2026) Il calciomercato Roma ragiona e lavora su più fronti ... ilsussidiario.net