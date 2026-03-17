Nel calciomercato estivo, il centrocampista tedesco Goretzka, nato nel 1995, è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Il Milan e la Juventus, guidata da Spalletti, hanno mostrato interesse per il giocatore, che potrebbe cambiare squadra. La trattativa coinvolge anche altri club, rendendo il suo futuro ancora incerto.

Motivo per cui la Juventus ha spostato le proprie attenzioni su Leon Goretzka. Classe 1995, il centrocampista tedesco ex Bochum e Schalke 04 lascerà - a parametro zero - il Bayern Monaco a fine stagione dopo otto anni di onorata militanza nel club con cui ha vinto tutto, in Germania, in Europa e nel Mondo. LEGGI ANCHE: Milan-Leao, l'ultimo ballo? Il portoghese può andare via a fine stagione: ecco dove e per quanto >>> Goretzka, che ha sfiorato la Juventus già due volte in passato, piace - come noto - molto anche al Milan, da mesi in contatto con i suoi rappresentanti, l'agenzia Roof. Anche il club bianconero, però, ha iniziato il pressing sull'entourage per superare i rossoneri e l'Inter e accontentare, così, il desiderio di Spalletti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, attento Milan: la Juventus di Spalletti fa sul serio per Goretzka

Articoli correlati

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Il Barcellona fa sul serio per Vlahovic”MADRID, SPAIN - OCTOBER 22: Dusan Vlahovic of Juventus warms up prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between Real Madrid...

Calciomercato Juventus, Spalletti fa la lista della spesa per l’estate! 6 i nomi sul taccuinoCalciomercato Juventus, Spalletti fa la lista della spesa per l’estate! 6 i nomi sul taccuino Zapata Torino, il futuro è un rebus: c’è una clausola...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calciomercato attento Milan la Juventus...

Temi più discussi: Spalletti vuole il suo pupillo alla Juventus, colpo dalla rivale; Damascelli avverte il Milan: Ora Allegri stia attento al Napoli di Conte; Calciomercato Milan | spunta Jackson per l’attacco intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate Cosa succederà; La Juventus sfida il Milan: oltre 20 milioni per il nuovo ariete | CM.

Rinnovo Spalletti, la durata dice tutto: dalla retromarcia dei senatori Juve all'intesaL'accordo per il prolungamento di Luciano con la Vecchia Signora è totale: le garanzie sul mercato e i piani per il futuro ... tuttosport.com

Juventus, Spalletti rinnova e guarda al mercatoJuventus, Spalletti rinnova e guarda al mercato Una firma imminente e diversi obiettivi di mercato già chiari. Luciano Spalletti è pronto a rinnovare con la Juventus fino ... tuttojuve.com

Stagione da urlo per Kenan Yildiz: raggiunta la doppia doppia tra gol e assist sotto la guida di Spalletti. #Yildiz #Juve #Spalletti #SerieA #juventusnews24 - facebook.com facebook

#Juventus, la classifica di #SerieA dall'arrivo di #Spalletti in poi #SkySport #SkySerieA x.com