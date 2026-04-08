Durante la sessione di calciomercato, diverse fonti indicano che il Milan sta monitorando un giovane talento, spesso definito il

In vista della prossima stagione, il Milan vuole operare sul mercato sia per profili di esperienza, che per giovani di prospettiva. Secondo l'osservatore Marco Palma, la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino Mert Komour, talento tedesco classe 2005 che in patria viene già considerato "Il nuovo Musiala". Di seguito, il suo intervento sulle frequenze di 'TMW Radio'. "Mert Komur (17-07-2005), trequartista dell'Augusta. Origini turche per questo nazionale Under 21 tedesco che sta ben impressionando in Bundesliga. Fantasioso, dotato di tecnica di base di altissimo livello, essendo ambidestro è molto imprevedibile nella giocata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, occhi puntati sul “Nuovo Musiala”: ecco di chi si tratta

Calciomercato Milan, nuovo talento dalla Germania nel mirino dei rossoneri: ecco di chi si trattaOggi si è ufficialmente entrati nella settimana che porterà alla 31^ giornata di Serie A, che vede in programma i due big match che possono decidere...

“Inviati gli osservatori”, il Milan fa sul serio per un colpo di calciomercato. Ecco di chi si trattaCalciomercato Milan, la squadra di Massimiliano Allegri continua con la sua stagione: l'obiettivo primario resta uno ovvero il ritorno in Champions...

Temi più discussi: Milan, aggiornamenti da Milanello: continua la preparazione per la sfida con il Napoli; David torna dal 1' dopo la doppietta in Nazionale? Le ultimissime di formazione per Juve-Genoa; Calciomercato Milan, occhi puntati sul giovane talento austriaco; Mercato Milan, occhi puntati su due talenti del Real Madrid: i nomi.

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Calciomercato Milan, occhi in casa Bosnia: obiettivi in prospettivaCalciomercato Milan, occhi in casa Bosnia: obiettivi in prospettiva. Segui le ultimissime sui rossoneri Il Milan guarda con estrema attenzione al futuro, confermandosi uno dei club più attivi nello sc ... milannews24.com

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