Calciomercato Inter da un Koné all’altro | che intreccio con Roma e Sassuolo per Manu e Ismael!

Durante il calciomercato estivo, si parla di un possibile scambio tra due giocatori con lo stesso cognome, Manu e Ismaël Koné, coinvolgendo le squadre dell'Inter, della Roma e del Sassuolo. Le trattative sono ancora in fase preliminare e nessun accordo ufficiale è stato annunciato. Le società sono attualmente impegnate a valutare le offerte e le eventuali condizioni di trasferimento.

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