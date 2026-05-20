Calciomercato Inter LIVE | la dirigenza si tratta per i rinnovi diversi profili accostati alla società meneghina
Sul fronte del calciomercato dell'Inter, la dirigenza sta portando avanti trattative per i rinnovi di contratto di alcuni giocatori e sta valutando diversi profili da inserire nella rosa. In corso incontri tra i rappresentanti del club e gli agenti degli atleti, con alcune trattative che sembrano aver già portato a conclusioni positive. Sul tavolo ci sono anche nuovi nomi che vengono accostati alla società, mentre si seguono da vicino le operazioni in atto per rafforzare la squadra.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE.... 🔗 Leggi su Internews24.com
Calciomercato Inter Grandi Cambiamenti in Vista per la Prossima Stagione
Sullo stesso argomento
Calciomercato Inter LIVE: pronti i rinnovi al ribasso per Mkhitaryan e De Vrij, vertice tra Chivu e la dirigenza. Per la difesa spuntano due nuovi nomidi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.
Calciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnoviCalciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Mercato Inter, i dirigenti nerazzurri lavorano sui rinnovi di Bisseck e...
Marco Barzaghi. . LIKE ALLA LIVE E ISCRIZIONE AL CANALE! #INTER #CHIVU #MAROTTA #CALCIOMERCATO ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! ? facebook
#LazioInter LIVE alle 18, formazioni ufficiali: Maldini fuori, Noslin con Pedro. Thuram e Lautaro dal 1' calciomercato.com/liste/serie-a-… #Lazio #Inter #SerieA x.com
Calciomercato Inter, Chivu lo voleva subito. Ma arriverà nel 2027Svolta in ottica calciomercato Inter: Aleksandar Stankovic potrebbe restare un'altra stagione al Club Brugge prima di tornare da Chivu ... interlive.it
[Schirra] Escl. - Accordo di principio tra Tarik #Muharemovic e #Inter per un contratto fino al 2031 (2,2M/anno). L'Inter sta ora lavorando per raggiungere un accordo con #Sassuolo: offerta di un prestito con obbligo di acquisto dopo il primo punto da febbraio 20 reddit
Calciomercato Inter, rimonta Marotta: super colpo a costo zeroMarotta vuole mettere a segno un colpo a costo zero nel mercato dell'Inter. Il sogno in difesa è Konate del Liverpool ... interlive.it