Calciomercato Inter LIVE | la dirigenza si tratta per i rinnovi diversi profili accostati alla società meneghina

Da internews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul fronte del calciomercato dell'Inter, la dirigenza sta portando avanti trattative per i rinnovi di contratto di alcuni giocatori e sta valutando diversi profili da inserire nella rosa. In corso incontri tra i rappresentanti del club e gli agenti degli atleti, con alcune trattative che sembrano aver già portato a conclusioni positive. Sul tavolo ci sono anche nuovi nomi che vengono accostati alla società, mentre si seguono da vicino le operazioni in atto per rafforzare la squadra.

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Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE.... 🔗 Leggi su Internews24.com

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