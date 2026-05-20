Calciomercato Inter LIVE | la dirigenza si tratta per i rinnovi diversi profili accostati alla società meneghina

Sul fronte del calciomercato dell'Inter, la dirigenza sta portando avanti trattative per i rinnovi di contratto di alcuni giocatori e sta valutando diversi profili da inserire nella rosa. In corso incontri tra i rappresentanti del club e gli agenti degli atleti, con alcune trattative che sembrano aver già portato a conclusioni positive. Sul tavolo ci sono anche nuovi nomi che vengono accostati alla società, mentre si seguono da vicino le operazioni in atto per rafforzare la squadra.

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