Calciomercato Inter LIVE | ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi

Sul calciomercato dell'Inter si seguono in tempo reale le trattative, con aggiornamenti su incontri, indiscrezioni e affari conclusi. Si discute anche del possibile ultimo derby per Calhangoglu e della situazione rinnovi contrattuali dei giocatori. La redazione fornisce tutte le notizie più recenti sulle mosse del club nel mercato.

Mercato Inter, i dirigenti nerazzurri lavorano sui rinnovi di Bisseck e Carlos Augusto: ecco le cifre e tutti i dettagli Mercato Inter, Accomando lancia l’indiscrezione: «Thuram ha una clausola da 80 milioni di euro e in Premier League.» Mercato Inter, Romano sulle voci su Alisson: «Vi dico cosa c’è di vero. Vicario? Lui ha aperto ai nerazzurri ma.» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calciomercato Inter, l’ultimo tentativo per Moussa Diaby. La situazioneQuesta sera alle ore 20:00 chiuderà il calciomercato italiano: l’Inter dopo il gran rifiuto di Joao Cancelo e il nee del Psv su Ivan Perisic prova a...

CALCIOMERCATO INTER: I DETTAGLI DELL'OFFERTA PER DIABY! E SU FRATTESI E CURTIS JONES...

Calciomercato, vuole tornare all’Inter a 3 anni dalla cessioneIl calciomercato dell'Inter registra la voglia di Onana di tornare in nerazzurro. Ora è in prestito al Trabzonspor dal Manchester United ... interlive.it

Calciomercato Inter, offerta irrinunciabile per BisseckIl mercato dell'Inter valuta la cessione di un titolare. Per Bisseck si è fatto avanti il Barcellona, che seguiva pure Bastoni ... interlive.it

Calciomercato.it. . THURAM VIA DALL'INTER I QUATTRO ostacoli alla cessione del francese: VARIABILE Mondiale - facebook.com facebook

Calciomercato #Inter, un "Lookman" per #Chivu: chi è il nome che mette d'accordo tutti x.com