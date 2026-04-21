La Juventus ha iniziato le trattative per acquistare Bernardo Silva, cercando di rafforzare la squadra sotto la guida di Luciano Spalletti. La società ha avviato contatti con il calciatore, ma deve affrontare alcune difficoltà legate alla partecipazione in Champions League e all’ingaggio richiesto. La trattativa è ancora in fase iniziale e non ci sono ancora accordi definitivi.

La Juventus accelera sul mercato e mette nel mirino Bernardo Silva per provare a migliorare la qualità e l’sperienza della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Il centrocampista portoghese lascerà il Manchester City al termine della stagione e i bianconeri stanno lavorando concretamente per portarlo a Torino. La Juventus prova a giocare d’anticipo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus ha intensificato i contatti con Jorge Mendes, agente del calciatore, che considera l’ambiente bianconero ideale per il suo assistito. Bernardo Silva non rinnoverà il contratto con il Manchester City e lascerà il club inglese dopo nove stagioni sotto la guida di Pep Guardiola.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve su Bernardo Silva, contatti avviati: Champions e ingaggio gli ostacoli

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