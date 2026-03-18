juventus avviati i contatti con bernardo silva

La Juventus ha iniziato a discutere con l’entourage di Bernardo Silva, come riportato da Matteo Moretto. La società bianconera ha avviato i primi contatti per valutare un possibile trasferimento del centrocampista. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sui passaggi successivi o sulle eventuali offerte ufficiali. La situazione rimane da seguire per eventuali sviluppi.

Come riportato da Matteo Moretto, la Juventus ha avviato i contatti con l’entourage di Bernardo Silva. Il portoghese è in uscita a parametro zero dal Manchester City. Bernardo Silva e i contatti con la Juventus Matteo Moretto, sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha parlato della situazione di Bernardo Silva, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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