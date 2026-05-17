Calcio Promozione Un doppio addio in casa Acquaviva Via mister e diesse

L’Acquaviva ha annunciato le dimissioni del tecnico Luca Giusti, motivandole con ragioni personali. La squadra, che ha ottenuto la salvezza attraverso il play-out, si trova ora senza allenatore. La società ha anche comunicato che il direttore sportivo ha lasciato il suo incarico. La decisione di separarsi dai due collaboratori arriva a pochi giorni dalla conclusione della stagione di calcio promozione. La squadra si prepara a definire il futuro tecnico e organizzativo.

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Dopo la salvezza colta al play-out l’ Acquaviva ha comunicato di aver ricevuto le dimissioni del tecnico Luca Giusti dettate da motivi personali. Contestualmente hanno deciso di rimettere il proprio mandato nel club di Montepulciano anche il ds Emanuele Secchi e il responsabile dell’area tecnica Fiorenzo Belli. "Il club tiene a precisare che le scelte dei due dirigenti sono maturate indipendentemente da quelle dell’allenatore. La società desidera tributare un ringraziamento speciale a questo gruppo di lavoro, protagonista assoluto di una fase storica per il club che ha raggiunto traguardi sportivi d’eccellenza, consolidando la propria posizione nel campionato di Promozione ottenendo quest’anno una storica salvezza, per nulla scontata, il cui principale artefice è stato proprio Giusti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione. Un doppio addio in casa Acquaviva. Via mister e diesse ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MARTÍN CASI LIDER Y MÁRQUEZ KO en LEMANS 2026 | DURALAVITA Sullo stesso argomento Leggi anche: Calcio Promozione. L’Acquaviva ci prova a casa dell’Alberoro. Pienza-Reggello e Sinalunghese-Cortona Calcio Promozione. Pienza e Acquaviva sul filo del rasoio. Sinalunghese in viaggioSi gioca domani (alle 16) l’ultima giornata del girone C di Promozione con le tre senesi a caccia di punti per sperare nei rispettivi obbiettivi. Alex #DelPiero sulla crisi del calcio italiano: Serve uno step di qualità affinché ci sia una riscoperta del talento. Il Mondiale 2006? Con l'Italia vale doppio, c'è un amore incredibile @GiokerMusso x.com Come fare il doppio calcio su single reddit Calcio, 1ª Categoria: il Cianciana Calcio vince la Coppa Sicilia e vola in PromozioneIl Cianciana Calcio vince la Coppa Sicilia, competizione riservata alle squadre di Prima Categoria, superando 2-1 nella finale il Cassibile Fontane Bianche. Doppio risultato positivo ... 98zero.com Calcio, Promozione: l’Orlandina continua il sogno Eccellenza, vinta la finale playoff col VillafrancaL'Orlandina continua il sogno Eccellenza, aggiudicandosi in casa 2-0 il match contro il Città di Villafranca, nella gara valida per la finale playoff del Campionato di Promozione Girone ... 98zero.com