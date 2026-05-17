Calcio Promozione Un doppio addio in casa Acquaviva Via mister e diesse

Da sport.quotidiano.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Acquaviva ha annunciato le dimissioni del tecnico Luca Giusti, motivandole con ragioni personali. La squadra, che ha ottenuto la salvezza attraverso il play-out, si trova ora senza allenatore. La società ha anche comunicato che il direttore sportivo ha lasciato il suo incarico. La decisione di separarsi dai due collaboratori arriva a pochi giorni dalla conclusione della stagione di calcio promozione. La squadra si prepara a definire il futuro tecnico e organizzativo.

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Dopo la salvezza colta al play-out l’ Acquaviva ha comunicato di aver ricevuto le dimissioni del tecnico Luca Giusti dettate da motivi personali. Contestualmente hanno deciso di rimettere il proprio mandato nel club di Montepulciano anche il ds Emanuele Secchi e il responsabile dell’area tecnica Fiorenzo Belli. "Il club tiene a precisare che le scelte dei due dirigenti sono maturate indipendentemente da quelle dell’allenatore. La società desidera tributare un ringraziamento speciale a questo gruppo di lavoro, protagonista assoluto di una fase storica per il club che ha raggiunto traguardi sportivi d’eccellenza, consolidando la propria posizione nel campionato di Promozione ottenendo quest’anno una storica salvezza, per nulla scontata, il cui principale artefice è stato proprio Giusti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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