Calcio dilettanti | ieri esonero in Promozione Montecchio cambia Via mister Ghillani

Ieri il Montecchio ha annunciato l'esonero dell'allenatore Mauro Ghillani, a quattro partite dalla fine del campionato di Promozione. La decisione è arrivata dopo la sconfitta interna per 2-1 contro la squadra di BibbianoSan Polo, che ha causato il cambio in panchina. La squadra non ha più l’allenatore in carica e sono stati avviati i programmi per la sostituzione.

A soli quattro turni dal termine, il Montecchio ha deciso di cambiare: esonerato Mauro Ghillani dopo la sconfitta fatale per 2-1 in casa col BibbianoSan Polo. Sono due i kappao di fila e in generale il percorso dei giallorossi nel girone A di Promozione è in flessione da diverse settimane: una vittoria nelle ultime sette, per una squadra che per gran parte del torneo ha stazionato nelle prime posizioni. Ora il Montecchio è quinto con 48 punti, ultima postazione valida per i playoff, e gli stessi playoff sono a rischio visto che dietro Langhiranese e Colorno inseguono rispettivamente a -1 e -2. Nel prossimo turno (il 12 aprile, causa sosta... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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