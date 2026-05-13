Poggibonsi Calcio da ricostruire L’assessore Giomini | Noi arbitro di un eventuale cambio al vertice

L'amministrazione comunale si trova a gestire la situazione del Poggibonsi Calcio, con un possibile cambio alla guida societaria che potrebbe interessare la squadra per la prossima stagione. L’assessore ha dichiarato di essere coinvolto come arbitro di eventuali decisioni riguardanti il vertice e le future scelte societarie. La vicenda riguarda il periodo 2026-2027 e si concentra sulle possibili modifiche nella gestione del club.

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Le sorti del Poggibonsi del 2026-2027, legate alle (eventuali) novità in ambito societario. A tre giorni dal verdetto negativo del campo di gioco, con la retrocessione dei giallorossi ai playout nella gara di Orvieto, tengono inevitabilmente banco tra gli appassionati i temi del futuro del sodalizio. "Come amministrazione comunale – afferma l’assessore allo sport del Comune, Filippo Giomini – svolgiamo un ruolo da ‘arbitro’ per accompagnare nel caso il passaggio di consegne al vertice della Us Poggibonsi. Tutto questo, dopo che l’attuale presidente Giuseppe Vellini aveva manifestato già all’inizio di dicembre la disponibilità a valutare l’ingresso di altri soggetti".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poggibonsi Calcio da ricostruire. L’assessore Giomini: "Noi arbitro di un eventuale cambio al vertice" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Cambio al vertice di Noi Moderati: Rocco Girlanda prende il posto di Michele Toniaccini Calcio Serie D. Credici Poggibonsi! Al Lotti c’è la corazzata GrossetoLa sfida con il Grosseto, leader incontrastato e arrabbiato, sul cammino dei Leoni tuttora in cerca di punti determinanti per risalire posizioni in... Argomenti più discussi: Poggibonsi Calcio da ricostruire. L’assessore Giomini: Noi arbitro di un eventuale cambio al vertice; Serie D: Pistoiese terza, Prato-Siena ai playoff. Il Poggibonsi aggancia i playout – Classifica e verdetti finali; Orvietana Calcio - US Poggibonsi Pronostico e confronto quote 10.05.2026.