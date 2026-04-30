Categoria Pulcini festa al torneo di calcio

Da ilrestodelcarlino.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una splendida giornata di sport, quella che ha caratterizzato il 18° Torneo "Città di Pesaro", riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini 2015, che la Polisportiva Vismara ha organizzato di fronte a una bella cornice di pubblico nell’impianto di via Liri. I giovanissimi calciatori appartenenti alle otto società sportive della provincia e della vicina Romagna, che hanno partecipato al torneo, si sono affrontati a viso aperto, con determinazione, impegno agonistico e nel massimo rispetto della lealtà sportiva. Inoltre, si sono fatti apprezzare per la loro buona tecnica calcistica e non sono mancate delle ottime individualità, delle quali avranno già preso nota alcuni osservatori di società professionistiche presenti in tribuna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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@u.s.d.angelobaiardo1946 51° Torneo Angelo Rosso 45° Torneo Città di Genova

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