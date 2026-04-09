Dopo quattro anni dall’uscita del suo ultimo album, l’artista marchigiano Baltimora ha pubblicato un nuovo singolo intitolato Dove Andare lo scorso 24 marzo. La sua presenza sulla scena musicale si era praticamente interrotta durante questo periodo di pausa, che ha visto una fase di riflessione personale e artistica. Ora, con questa nuova canzone, Baltimora torna a farsi ascoltare, segnando un nuovo capitolo nel suo percorso.

L’artista marchigiano Baltimora ha segnato il ritorno alla scena musicale con l’uscita del brano Dove Andare, avvenuta lo scorso 24 marzo, dopo un lungo periodo di riflessione iniziato quattro anni fa dalla pubblicazione del suo unico disco, Marecittà. La scelta di fermarsi non è stata un semplice rallentamento professionale, ma una necessità imposta da una mancanza di preparazione emotiva e mentale nel gestire il successo ottenuto vincendo X Factor nel 2021 a soli 20 anni. Il peso della visibilità e la scelta della pausa consapevole. Dopo aver conquistato la vittoria nella competizione televisiva nel 2021, Baltimora si è trovato davanti a una realtà che non era in grado di affrontare con la giusta maturità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baltimora: il ritorno dopo il vuoto, tra crisi e nuova consapevolezza

Il ritorno di Baltimora: "Ecco la mia nuova canzone. Adesso so dove andare""Dove andare": se lo chiede Baltimora nel suo nuovo brano musicale, che arriva dopo quattro anni dalla sua ultima uscita.

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