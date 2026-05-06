Dopo settimane di tensioni, Neymar e Robinho Jr. hanno raggiunto un accordo, mettendo fine alla disputa nata da un episodio di gioco. Il caso era stato alimentato da un video che mostrava uno schiaffo di Neymar al figlio di Robinho, entrambi calciatori del Santos. La lite aveva avuto origine da un dribbling considerato irrispettoso e da una discussione tra i due. Ora, entrambi hanno deciso di lasciar perdere l’accaduto, ritenendo che fosse una faccenda di calcio.

Un dribbling ritenuto irrispettoso, una lite nata dal nulla, uno schiaffo di Neymar al figlio di Robinho, compagni di squadra al Santos. La reazione del padre dal carcere, un video fake che fa il giro del mondo e adesso le scuse. In questi giorni ha fatto il giro del mondo il litigio tra Neymar e il figlio dell’ex calciatore brasiliano, oggi in carcere per scontare una pena di 9 anni dopo la condanna per violenza sessuale di gruppo. Tutto era iniziato in un allenamento al centro sportivo Rei Pelé. Secondo quanto ricostruito dai giornali brasiliani, Neymar aveva dato uno schiaffo in faccia a Robinho Jr che lo aveva saltato con un dribbling a suo dire “ irrispettoso “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Neymar e Robinho jr, pace fatta dopo lo schiaffo. Chiuso il caso gonfiato dal video fake: “Queste sono cose di calcio, doveva rimanere tra noi”

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