Calcio A Mezzano spopola il beach soccer | Quinto anno e siamo in crescita

A Mezzano, il beach soccer sta attirando sempre più attenzione: quest'anno si svolge la quinta edizione e il numero di partecipanti è in aumento. La prima edizione del torneo, dedicato a giovani nati tra il 2007 e il 2014, è stata inaugurata dal Mezzano Calcio e prevede due mesi di attività che includono partite, allenamenti e competizioni. La manifestazione si svolge sulla spiaggia locale e coinvolge numerosi giovani atleti della zona.

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Il Mezzano Calcio inaugura la prima edizione del beach soccer riservato agli atleti nati tra il 2007 e 2014, proponendo due mesi di gioco, allenamenti e tornei. L’approccio del Mezzano nei confronti del beach soccer è nato durante il periodo del Covid, un’attività originariamente pensata per i ragazzi iscritti alla società. Questo sarà il quinto anno di attività di beach soccer, ma quello che fino ad anno scorso era un’esclusiva dei tesserati del Mezzano, ora diventa accessibile a qualsiasi ragazzo under 12 e 13 interessato a cimentarsi in questa disciplina. "Abbiamo notato che il beach soccer è una attività propedeutica al gioco del calcio – spiega Simone Babini, allenatore del Mezzano e organizzatore dell’academy –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio. A Mezzano spopola il beach soccer: "Quinto anno e siamo in crescita» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lenergy Pisa Beach Soccer, sette candidati ai Beach Soccer Stars 2025Il Lenergy Pisa BS accoglie con soddisfazione l’inserimento di sette nerazzurri nelle shortlist dei Beach Soccer Stars 2025, prestigiosi... Lenergy Pisa Beach Soccer, ecco il girone europeoLa stagione di beach soccer si avvicina e il Lenergy Pisa BS si appresta a far fronte ai numerosi impegni in campo italiano e internazionale.