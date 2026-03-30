Lo skipper Kevin Escoffier a processo per violenza sessuale | primo caso #MeToo nel mondo della vela

Lo skipper francese Kevin Escoffier è stato chiamato a rispondere in tribunale per accuse di molestie e violenze sessuali, portando alla luce il primo caso #MeToo nel settore della vela. Le accuse riguardano comportamenti che sarebbero avvenuti nel corso di episodi specifici, e il processo si svolge in un clima di attesa tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

Il mondo della vela attende con attenzione l'esito del processo nei confronti di Kevin Escoffier, talentuoso skipper francese finito in tribunale per una serie di denunce per molestie e violenze sessuali. Un caso che ha spaccato in due il mondo dell'offshore e che è stato preso come simbolo da militanti al movimento #MeToo per scardinare il "patriarcato velico". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Kevin Spacey raggiunge un accordo extragiudiziale con tre uomini che lo accusavano di violenza sessuale: così ha evitato i processi all’Alta CorteKevin Spacey ha raggiunto un accordo extragiudiziale con tre uomini che avevano intentato causa contro di lui per violenza sessuale. Bacia un ragazzino alla fermata del bus e lo palpeggia nelle parti intime, anziano a processo per violenza sessualeAll'uomo è stata contestata l'aggravante per le molestie a minore e l'allontanamento da casa senza l'autorizzazione del giudice Un anziano di 89 anni...