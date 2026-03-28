Con l’ora legale cambia tutto | ecco cosa succede al tuo corpo

Con l’avvento dell’ora legale, le lancette degli orologi vengono spostate avanti di un’ora, modificando così il ritmo quotidiano di molte persone. Questo cambiamento influisce sulla regolazione del sonno, sui livelli di energia e sul benessere generale. Il corpo si adatta a questa variazione di orario nel corso di alcuni giorni, con possibili effetti temporanei sulla qualità del riposo e sulla vigilanza.

Torna l’ora legale: effetti sulla salute e come il corpo si adatta al cambiamento dei ritmi quotidiani tra sonno, energia e benessere Il passaggio all’ora legale è un cambiamento apparentemente semplice, ma che può avere effetti concreti sulla salute. Lo spostamento delle lancette altera infatti i ritmi circadiani, influenzando sonno, livelli di energia e benessere generale. Anche se si tratta di una variazione di un’ora, molte persone avvertono nei giorni successivi disturbi temporanei che vanno dalla stanchezza alla difficoltà di concentrazione, rendendo questo tema più rilevante di quanto possa sembrare. L’ora legale consiste nello spostare avanti di un’ora gli orologi durante i mesi più luminosi dell’anno, con l’obiettivo di sfruttare meglio la luce naturale nelle ore serali. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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